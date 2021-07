FC Metz : Les trois maillots Kappa de la saison 2021-22 sont sortis [OFFICIEL]

Les maillots du FC Metz pour cette saison.

Il n’en manque plus que quatre en Ligue 1, des clubs qui n’ont pas encore dévoilé au moins un jeu de leurs tenues de l’exercice qui débute. Le FC Metz vient de se mettre à jour sur les autres, avec son. équipementier Kappa qui dévoile les trois maillots (domicile, extérieur et third), de la saison 2021-22 du collectif lorrain.

Grenat, blanc et noir, les maillots 2021-22 du FC Metz

Le domicile est sur un fond naturel de grenat. Ici, il s’accompagne d’une couleur orange qui rappelle une flamme, distinctive dans la région, de la sidérurgie et de l’acier. Kappa pointe cet héritage sur les trois pièces produites, sur chacune l’armure de métal est mise en relief. A l’extérieur, les Messins évolueront en blanc et porteront du noir, pour les matches de gala, en tenue third.

Ont été choisis pour jouer les ambassadeurs accompagnant cette révélation : Brahima Niane, Matthieu Udol, Kevin N’Doram, Opa Nguette, Vincent Pajot et la recrue Amine Bassi.