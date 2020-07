FC Nantes, ASSE, RCSA, SCO : Des sponsors maillots bientôt à échéance

La liste n’est pas exhaustive, mais selon nos observations, au moins quatre clubs de la Ligue 1 ont un sponsor premium, à l’avant sur le maillot des joueurs, qui arrive à l’échéance du contrat signé, au terme de cet exercice 2020-21 qui débute. Cela concerne l’ASSE avec le groupe mutualiste Aesio, le RC Strasbourg pour Es, fournisseur d’électricité et de gaz en Alsace et les deux sponsors de l’Angers SCO, Scania à domicile et Le Gaulois à l’extérieur.

Des commanditaires en bout de baux pour l’ASSE, le RCSA, le SCO et le FC Nantes

Mais aussi le groupe Synergie, partenaire historique du FC Nantes qui habille les maillots des Canaris depuis le siècle dernier. Le groupe spécialiste de l’emploi intérimaire, du recrutement et de la formation, a prolongé la dernière fois en 2017, pour quatre ans. Pour tous ces clubs, rien n’assure à ce stade initial de la saison 2020-21 qu’il y aura une suite, au-delà. Des discussions, si elles ne le sont déjà, s’ouvriront prochainement à ce sujet.

Entre 0,5 et plus de 1,5 millions la saison l’investissement financier des marques

En moyenne, ces marques versent du demi-million à plus de 1,5 millions d’euros annuels, estimés selon les clubs et d’après la notoriété et les performances sportives de chacun. En plus du maillot, elles bénéficient de visibilité dans le stade et sur les réseaux sociaux, profitent de programmes d’hospitalités et d’activations clients tout au long de la saison, et d’autres spécificités en fonction des contrats.