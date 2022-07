FC Nantes dévoile son nouveau maillot domicile 2022-2023

Le jaune et vert nouveau maillot du FC Nantes.

L’un des derniers clubs à ne pas encore avoir sorti de pièces, dévoile à son tour, ce mercredi matin, la tunique principale de sa saison 2022-2023. Produit par l’équipementier Macron, le nouveau maillot pour le FC Nantes est somme toute assez classique, sur le choix des couleurs et de l’esthétique d’ensemble. A ceci près que l’ensemble trouve son inspiration dans les lieux emblématiques de la ville, ici le Passage Pommeraye, galerie historique de la ville, dont des détails se retrouvent en second plan.

Avec des touches de blanc sur le maillot du FC Nantes 2022-2023

Côté couleurs, notons également non le jaune dominant accompagné de vert, qui sont classiques sur les maillots du FC Nantes, mais des touches de blanc, en cercle au niveau des manches ou le long du col, ici rond. Ce blanc se retrouve aussi de la même façon, au niveau du short et des chaussettes. Enfin, le rouge, devenu plus habituel, pour marquer le sponsor central qu’est le groupe Synergie.

Niveau détails plus subtils, huit étoiles, comme le nombre de titres en Ligue 1, sont imprimées au niveau du col. Ces maillots sont, enfin, recyclés et recyclable, à l’initiative de l’équipementier.