FC Nantes – Le maillot hommage à Sala est déjà épuisé

Faut-il y voir un signe puissant de l’émotion partagée par un grand nombre de suiveurs du football ? Surement. On mesure depuis le 21 janvier 2019 et jusqu’à aujourd’hui, un an pile après les faits tragiques, le capital sympathie qu’avait Emiliano Sala, auprès du public français. Il aurait probablement aimé ce maillot bleu et blanc produit par le FC Nantes, au souvenir de sa mémoire. Le public l’a plébiscité, il n’a fallu que quelques heures au club pour écouler toutes les pièces.

800 maillots en hommage à Emiliano Sala ont été vendus en un éclair

Dévoilée sur les coups de midi, la tunique « albiceleste » proche de celle de l’Argentine est un hommage à Sala, que les Nantais revêtiront sur le terrain, samedi contre les Girondins de Bordeaux. C’est aussi un maillot « événementiel », si l’on peut dire ainsi, car l’opération n’est bien évidemment pas commerciale, mais à visée caritative. Le FC Nantes et son équipementier New Balance ont produit 800 versions vendues à 80 euros. Avec la promesse faites aux fans de reverser les bénéfices, aux deux clubs formateurs d’Emiliano, en Argentine.

Le match FC Nantes – Girondins de Bordeaux sera très lourd en émotions

Ce mardi en fin d’après-midi, la vente était « sold out ». Faut-il se réjouir de ce premier élan populaire, au souvenir du jeune homme. Le week-end sera chargé en émotions, car Nantes et Bordeaux qui s’affrontent sont les deux clubs qui ont compté dans la carrière du joueur.