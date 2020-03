FCGB – Domicile et extérieur, design et couleurs des maillots 2021 d’adidas

La fin d’un mariage de seize ans est fixée au 30 juin au soir. A partir de là, Puma qui habille les Girondins de Bordeaux depuis 2004, cédera la place à la marque adidas, pour les 5 prochaines saisons, à hauteur d’un million d’euros plus ou moins par an. Bientôt se dévoileront les premiers maillots produits par l’équipementier aux trois bandes, pour son retour au club.

Design et couleurs des futurs maillots des Girondins x adidas ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 2

Les Girondins de Bordeaux troqueront Puma pour adidas

Footy Headlines nous livre déjà de premières informations qui concernent le design et les couleurs, des tuniques domicile et extérieur pour le FCGB, saison 2020-21. En marine plus blanc à la maison, rien de révolutionnaire s’annonce de ce côté là. L’iconique scapulaire devrait être en blanc, comme les marqueurs des sponsors. Le col serait rond et les bandes distinctives d’adidas, présentes sur le haut le long des épaules. Le short et les chaussettes portés avec seraient du même bleu marine assorti.

Des maillots 2021 qui s’annoncent fidèles aux couleurs du club

Des détails devraient être les mêmes sur le modèle prévu pour les rencontres à l’extérieur. Sur fond de blanc et de bordeaux, il rappelle les couleurs du même maillot extérieur des Girondins, à l’occasion de la saison 2016-17. Le col devrait là également être rond et les trois bandes à l’identique, placées depuis le cou jusqu’aux manches. Short et chaussettes seraient blanc. Avec Bordeaux, adidas habillera au moins trois clubs de Ligue 1 la saison prochaine (Bordeaux, Lyon et Strasbourg). Cela n’était plus arrivé depuis 2015, à l’époque ils étaient même quatre avec Lyon, Saint-Etienne, Lorient et Marseille.