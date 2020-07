Federer lance « The Roger », la basket à son nom et image

Roger Federer lance « The Roger », une paire de basket, dix-sept ans après sa première victoire en Grand Chelem, à Wimbledon. Le numéro 4 mondial s’est associé avec la firme suisse On, spécialisée dans le running, dont il est actionnaire, pour créer sa propre marque de chaussures. La nouvelle est parue ce lundi 6 juillet, lors d’une conférence de presse, au siège de l’entreprise, à Zurich.

The Roger, la chaussure de Federer en images ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 5

Federer lance une paire de basket à son nom et image

À bientôt 39 ans, l’athlète le mieux payé dans le monde, avec un nombre de sponsors impressionnants, a confectionné une « Roger ». Une paire de basket sobre, toute blanche, avec écrit en petit, à l’arrière, son nom « The Roger », en doré. Ses chaussures sont produites en cuir végan et produites dans une démarche écologique. « The Roger Centre Court 0-Séries » est en édition limitée à 1000 paires, et proposée au tarif de 239,95 €,sur la plateforme en ligne de la marque, ou dans le shop londonien, Dover Street Market. Un tirage au sort sera ensuite effectué pour attribuer la paire de basket.

« The Roger » après la « Stan Smith » et la « Nastase »

Actuellement en rééducation, après une blessure au genou, celui qui est habillé par la marque japonaise Uniqlo sur les courts égale d’autres stars dans le monde du textile. Les anciens tennismen, Stanley Roger Smith et Ilie Nastase ont donné leurs noms à leurs propres marques de chaussures : la « Stan Smith » ou la « Nastase ». Cependant, comme la star suisse de la balle jaune l’a précisé, son modèle n’est pas fait pour jouer. Ce n’est que partie remise, il l’assure tel que le rapporte L’Equipe : « Pour concevoir un modèle adapté au tennis, absolument parfait et suffisamment résistant, pour être capable de tenir cinq sets sur un court, le processus de création est long et nous n’avons pas encore eu le temps de travailler sur ce produit. Mais je suis sûr qu’un jour je jouerai avec des On ». » Paris tenu.