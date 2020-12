Federer récupère les droits de la marque RF. Et ça le réjouit

Deux ans et demi, se sont coulés depuis les dernières collections. Autant de temps d’un conflit entre Roger Federer et l’équipementier Nike, pour l’exploitation des droits de la marque RF, aux initiales du champion suisse de tennis. Deux ans et demi, qu’il porte les couleurs et produits signés d’Uniqlo, son principal partenaire aujourd’hui, pour lui qui en compte une impressionnante flopée.

Roger Federer a gagné sa bataille contre Nike

C’est avec son nouveau partenaire, qu’il va désormais décliner la marque. Et ça débute dès à présent, par la commercialisation de casquettes de différentes couleurs. Roger Federer s’en réjouit, il s’en est même épanché sur ses réseaux sociaux, dans une lettre adressée à ses fans. Il évoque « une longue attente », pour régler un différent à gros enjeu pour le Suisse. Il ajoute l’importance du symbole qui est pour lui, « un moyen de nous connecter », avec les fans qui le suivent.

Une collection de casquettes, mais pas le marché français

Mauvaise nouvelle pour ceux qui le suivent en France, ces casquettes ne sont pas dans la zone des régions où elles sont disponibles, mais nul doute qu’elle va se densifier, maintenant que le joueur et son sponsor, ont la liberté de tout commercialiser sous le signe RF.