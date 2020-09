Gael Monfils devient un streamer officiel du groupe Webedia

Il a profité du confinement et de l’arrêt des tournois, pour lancer sa chaîne sur la plateforme Twitch, au mois d’avril. Aujourd’hui, Gaël Monfils revendique 89 000 abonnés sur la plateforme de streaming, sur un total de 1,8 millions de followers par ailleurs. L’intérêt de l’actuel numéro un français et neuvième à l’ATP et les formats qu’il propose, comme son programme Smash Club, à l’occasion duquel, il passe deux heures en entretien avec une personnalité, ont séduit Webedia.

Gaël Monfils performe aussi sur le terrain du streaming

Le groupe aux plus de 50 sites et applications (AlloCiné, Purepeople, Jeuxvideo.com…) et des influenceurs qui cartonnent (Cyprien, Squeezie, Norman…), a choisi d’épauler Gaël Monfils, « pour l’accompagner dans le développement de ses programmes et dans la gestion de sa carrière sur le digital », dit le communiqué. Avec 3,5 millions de vues cumulées sur ses streams depuis le lancement de sa chaîne, les performances du joueur de 34 ans sont remarquables.

L’expertise de Webedia pour l’aider à se développer

Tony Parker, Clémence Botino (Miss France 2020), ou Alizée Lim ont échangé avec lui et les abonnés de sa communauté. Gaël Monfils est aussi un gamer, à ses heures perdues. Il live régulièrement ses parties, sur la chaîne @gaelmonfils.