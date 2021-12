L’AS Monaco signe avec UFL, le futur concurrent de FIFA et PES

L’AS Monaco s’est engagé avec l’éditeur du jeu UFL, un titre attendu de la communauté des gamers.

Un fournisseur officiel de plus pour l’AS Monaco. Le quatrième dans cette catégorie du sponsoring, avec la signature d’un partenariat, avec le développeur Strikerz Inc, qui devient « fournisseur officiel gaming », pour les deux prochaines saisons. Strikerz Inc produit le jeu de foot UFL, que certains imaginent en concurrent futur, de FIFA et de PES.

Strikerz Inc nouveau fournisseur officiel

Le titre n’est pas encore sorti, mais son éditeur s’assure de sa promotion, avant l’AS Monaco, il s’est aussi associé au club anglais de West Ham et Allemand, le Borussia Mönchengladbach. Le club princier lui offrira de la visibilité sur les réseaux sociaux et le canal Tw, avec la complicité de sa section Esport. En contrepartie, l’équipe de l’AS Monaco sera intégrée au jeu UFL.

L’AS Monaco sera présente dans le jeu UFL

Strikerz Inc a aussi noué, à cet effet, un partenariat avec la FIFpro, le syndicat des footballeurs professionnels qui compte plus de 65 000 membres. « Nous sommes ravis de nous associer avec Strikerz Inc. et d’être présent sur UFL, un jeu-vidéo novateur qui va nous permettre d’accroître notre visibilité sur les plateformes en ligne », détaille le vice PDG de l’AS Monaco, Oleg Petrov.