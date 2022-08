Le FC Nantes dévoile son maillot pour l’Europe

Le FC Nantes jouera en noir la Ligue Europa.

Un retour dix-huit ans après, sur la grande scène européenne. Le FC Nantes s’y prépare, puisqu’en sa qualité de vainqueur de la Coupe de France, il disputera cette saison, la campagne de la Ligue Europa. Et pour l’occasion de ce tournoi, les joueurs d’Antoine Kombouaré évolueront dans un ensemble à dominante de noir, tel que révélé ce mardi 30 août.

Noir et jaune le maillot third 2022-2023 du FC Nantes

Du noir pour couleur première du maillot third 2022-2023, accompagné d’un jaune plus iconique de l’équipe nantaise. Le col est V, le rendu est sobre et plutôt efficace, seule une touche de rouge le dénature un peu, mais c’est une obligation que de porter ainsi, sur la manche, le patch de la Ligue Europa. Cette tunique est produite par l’équipementier italien Macron, qui habille les joueurs nantais, depuis 2020.

Le FC Nantes jouera sa Ligue Europa dans le groupe G, avec l’Olympiakos, Qarabag et Fribourg. Premier match le 8 septembre en Grèce.