Le Tour de France 2022 en mode copilote avec Waze

Waze ouvre la route du Tour de France, à celles et ceux qui le suivent. Ou le subissent…

L’enfer du Tour de France, il n’y a pas que les coureurs pour le vivre au quotidien, sur les étapes. D’aucuns, qui n’aiment pas spécialement le vélo, diront que les nuisances dépassent l’intérêt, entre les routes fermées, les parkings squattés et les vitesses corrigées. Mais ça, c’était avant. Avant que l’organisateur ASO et Waze ne se rencontrent et s’unissent. Car aujourd’hui, la populaire application GPS est le « partenaire trafic officiel » de la Grande Boucle.

Waze pour contourner les difficultés générées par le Tour de France 2022

Et cela change pas mal de choses et facilite clairement la vie, des riverains que le Tour de France visite, ou de supporters désireux de suivre la course. Waze propose, en effet, une cartographie complète, en temps réel, de tout le circuit de la course et des axes restreints, en temps et en heure. « Nous sommes les copilotes des automobilistes, nous les éclairons sur ce qu’il se passe sur la route », nous explique Jérôme Marty, directeur général France, de l’application.

La septième application la plus populaire en France

« Plus d’un Français sur deux » utilise Waze qui est la septième application la plus populaire du pays. Comprendre qu’elle touche le plus grand monde et le bénéfice est énorme pour l’organisateur de la Grande Boucle. Les informations sont nourries en temps réel, par la communauté locale des « Wazeurs ». Car la communauté fournie et impliquée, c’est l’atout majeur de Waze, sur ses concurrents et elle est « primordiale », appuie Jérôme Marty. Qui espère gagner de nouveaux usagers, avec le Tour de France. « C’est un coup de projecteur sur ce que nous sommes en capacité de faire ».

Un partenariat avec Skoda et l’avatar de l’Enyaq de Christian Prud’homme

Le contrat avec ASO est signé pour trois ans, pour cette première édition, les 4 véhicules sécurité de la caravane portent les couleurs de la marque et un autre à l’arrière, reçoit les VIP. Un autre partenariat a été noué avec le constructeur Skoda, également fournisseur du Tour de France. A compter de ce 4 juillet (à l’arrivée de la course en France) et pour les deux mois à venir, il sera possible de remplacer l’ordinaire flèche de direction, par l’avatar de la voiture du directeur du Tour, Christian Prud’homme.