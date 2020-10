Les crampons que les joueurs de la Ligue 1 préfèrent

Un tout petit peu moins de 99% des joueurs de la Ligue 1 française évoluent chaussés d’une paire de Nike, d’adidas ou de Puma. Les autres n’ont que des miettes, mais d’après Footpack dans son étude annuelle sur les équipementiers de la Ligue 1, la tendance se réduit pour la concurrence ; le ratio flirtait avec les 100%, un an plus tôt. Cette saison 2020-21, Kipsta, New Balance, Under Armour et Mizuno ont au moins un joueur pour défendre la marque.

Nike et la Mercurial Vapor 13 dominent la Ligue 1

Le match est surtout serré entre les deux dominants que sont Nike et adidas. Ils absorbent 86% des 551 joueurs de l’analyse, à parts presque égales. Avec un léger avantage, donné à la Virgule. Laquelle produit également le modèle le plus porté sur les pelouses de la Ligue 1 française : la Nike Mercurial Vapor 13, pour 119 joueurs. C’est celle du gardien Antony Lopes, à l’OL, des latéraux Jordan Amavi et Hiroki Sakai, à l’OM ou du transfuge offensif du Stade Rennais, Serhou Guirassy.

Sept équipementiers différents cette saison 2020-21

A chaque marque ses principaux ambassadeurs. Ont connait ceux des trois grands équipementiers. Memphis Depay, tête d’affiche d’Under Armour également. L’on sait moins par contre, que le gardien de l’ASSE, Jessy Moulin évolue en Kipsta, la division du groupe Decathlon et Pablo (Girondins de Bordeaux) et Samuel Grandsir (AS Monaco) sont les seuls à porter respectivement des paires signées de Mizuno et de New Balance.