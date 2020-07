Lidl prolonge d’un an le naming de la Star Ligue. Avant de changer sa stratégie

Cinq saisons plus une autre qui feront six, comme le temps pour le groupe Lidl d’associer sa marque aux compétitions élites du handball français, en tant que namer de la Lidl Star Ligue et partenaire de la Pro Ligue. Le distributeur alimentaire et la Ligue nationale de handball (LNH) ont prolongé d’un an leur partenariat. Ce sera la dernière pour la marque, comme sponsor titre de la compétition.

Une sixième et dernière année pour la Lidl Star Ligue

Mais pas un retrait du monde du handball, puisqu’à l’avenir Lidl, également partenaire de la Fédération française, va repenser sa stratégie de sponsoring, au plus près des clubs. « Si cette saison est la dernière en tant que partenaire de la Lidl Starligue, la LNH nous a donné le goût du hand, explique dans le communiqué, Michel Biero, Directeur exécutif achats et marketing de Lidl France. Nous allons continuer à investir auprès de la Fédération Française mais aussi directement auprès des clubs. La crise sanitaire a fait émerger de nouveaux enjeux et de nouveaux besoins. Nous avons encore beaucoup d’exploits à réaliser avec le handball français. »

Toujours sponsor du hand, mais à destination des clubs

Ce changement, même s’il va sûrement forcer la Ligue nationale à trouver un autre namer, se fait avec la bénédiction de tout le monde du handball. « Je remercie chaleureusement Lidl pour ses années d’engagement à nos côtés, et pour son choix responsable d’accompagner la reprise d’activité du handball professionnel après la crise sanitaire. Je me félicite par ailleurs que Lidl envisage de renforcer ses relations de partenariat avec les clubs pros, au cœur des territoires« , assure le président de la LNR, Olivier Giraud. Selon L’Equipe, ce partenariat coûte à Lidl moins du million d’euros la saison, l’investissement devrait rester sensiblement le même, à l’avenir.