Ligue 2 : Les maillots de la saison 2020-21 déjà sortis en images

Le début de la saison sportive 2020-21 de Ligue 2 est fixé au samedi 22 août, quand celle de Ligue 1 doit commencer le jour d’après. Habituellement, en ce mois de juillet, les maillots des clubs sont censés être connus (voire en vente), par le grand public. Mais la crise sanitaire mondiale a fait que tous les processus habituels, comme le mercato et le championnat également, ont été repoussés. Cependant quelques formations ont déjà dévoilé leurs nouvelles tuniques.

Les maillots dévoilés en Ligue 2 : ceux de Chambly

Quatre clubs de Ligue 2 ont dévoilé leurs maillots pour la saison 2020-21

Quatre clubs de Ligue 2 ont dévoilé leurs nouvelles tuniques. Le FC Chambly a été le premier à se lancer dans l’exercice. Trois maillots (plus un du gardien) sont visibles, dont un bleu et noir à bandes pour le domicile. Mais ce qui attire l’attention est le nombre de sponsors sur la tunique. L’En Avant Guingamp est de la partie, avec deux versions sobres. Une rouge, domicile, accompagnée de quelques touches de noir, sur les manches notamment. Et un haut blanc pour l’extérieur, avec une bande aux couleurs du club, à la diagonale. Les deux formations ont pour équipementier la marque anglaise Umbro.

Le Havre et Valenciennes répondent à l’appel, Amiens met en vente un maillot collector

Le Havre a sorti ses deux maillots. Le domicile, est un mélange de bleu, comme à son habitude. La couleur marine du club doyen domine la tunique, quand le ciel s’étale sur les extrémités de ce dernier. Concernant l’extérieur, avec lequel ont joué les Havrais face aux Parisiens, ce dimanche 12 juillet (défaite 9-0), le Blanc est le maître-mot. Seuls le col et le bout des manches sont bleus marines. Joma reste l’équipementier du club normand. Valenciennes a révélé son maillot third. Il est composé de deux mélanges de bleu foncé, avec des bandes horizontales rouges, plus ou moins épaisses. Acerbis produit la tenue. Pour le relégué Amiens, deux maillots collectors de deux différentes couleurs, ont été offerts aux fidèles qui renoncent au remboursement de leur abonnement. Il est écrit, au entre et en doré : « Une revanche à prendre », en référence à la descente des Picards, en Ligue 2.