L’Inter Milan s’associe à Twitter pour son contenu digital

Twitter devient partenaire d’un club de football. L’annonce n’est pas banale, elle est faite ce mercredi par le club lombard qui dévoile les contours de ce rapprochement. L’Inter rejoint le programme Amplify que développe les équipes du réseau de microbloging. Il vise à mettre en avant et monétiser une certaine forme de contenu diffusé en direct, sur la plateforme. « Les fans de l’Inter auront encore plus d’occasions d’interagir et de suivre les au jour le jour les informations du club, avec du contenu qui comprendra des aperçus des matches, des interviews de joueurs, des séances d’entraînements et des résumés de quelques-uns des meilleurs moments de l’Inter », dit le club dans son communiqué.

L’Inter Milan premier partenaire sportif de Twitter

Cette forme de partenariat devrait ouvrir, pour Twitter, la porte à de nouvelles associations futures, dans le monde sportif. « Nous sommes ravis de commencer ce partenariat avec Inter, un club à la renommée mondiale, qui utilise les plateformes numériques de manière innovante pour impliquer sa communauté », dit à ce propos, Simone Tomassetti, Twitter Partner Manager pour l’Europe du Sud, le Benelux et la Scandinavie. « Cette collaboration avec l’Inter va permettre d’augmenter le volume des conversations sur le football, sur Twitter et va offrir aux sponsors la possibilité de se connecter en direct sur ce qu’il se passe. » Une nouvelle forme d’échanges en live, entre tous les acteurs d’un même jeu, c’est le pari que prend Twitter pour s’étendre dans le monde du sport, alors que la concurrence réfléchit elle aussi, à croquer sa part du gâteau, notamment du côté de Facebook, par la diffusion souhaitée de rencontres proposées en direct.