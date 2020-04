Liverpool – Le maillot 2020-21 domicile en images. Le premier signé Nike

A la fin de l’exercice en cours, New Balance cédera la place à Nike, en tant qu’équipementier officiel des Reds de Liverpool. La marque de l’Oregon et le club champion d’Europe en titre ont paraphé un contrat à près de 80 millions d’euros par an. C’est l’un des plus conséquent du football, cela impliqué de Nike de vendre des pièces estampillées Liverpool, dans ses espaces de commercialisation.

Le premier maillot de Nike pour Liverpool a fuité

Justement de pièces, en voilà une pour la principale de toutes, puisqu’il est question ici du futur maillot domicile, saison 2020-21. Tout de rouge pour couleur principale, il ne pouvait en être autrement pour les Reds. Le blanc est en secondaire, il marque les sponsors à l’avant et le nom et numéro à l’arrière. Il cercle aussi le bout des manches et le col en V avec du vert en légères touches. Une même fine bande blanche et verte descend depuis les aisselles, jusqu’au bas du maillot et s’étend sur le short.

Sortie normalement prévue au début de juin

Les informations qui concerne cette tunique sont de Footy Headlines. Le média Esvaphane, les a mis en images, pour nous donner l’idée du rendu final de toute la tenue, devant et derrière. Rien n’est encore officiel et ne devrait pas l’être d’ici au 30 juin.