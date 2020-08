LOSC débarque sur TikTok et dévoile son maillot extérieur 2021 [OFFICIEL]

Double actualité ce mercredi du côté du LOSC. D’abord digitale, avec la création d’un compte sur le réseau social qui monte, TikTok. Les Dogues sont désormais les cinquièmes en Ligue 1 à posséder leur propre page, après l’OM en premier suivi (et pas nécessairement dans cet ordre précis), du PSG, de l’AS Monaco, du FC Nantes et de l’ASSE. Puis commerciale, avec la sortie du maillot extérieur 2020-21 signé de New Balance.

Le LOSC est sur TikTok et à son nouveau maillot extérieur 2020-21

« Inspiré de la vie nocturne lilloise », peut-on lire en explication. Au fond bleu nuit s’ajoutent des points blancs plus ou moins épais, qui donnent l’impression d’un ciel étoilé. Le blanc est la seule autre couleur, qui marque également le logo de l’équipementier, celui du sponsor principal Boulanger et celui du LOSC, plaqué à gauche sur la poitrine. Le rendu est plutôt séduisant. Jugez plutôt…

Rappelons enfin que Lille et son partenaire New Balance ont déjà révélé le maillot domicile de la saison, à la mi-juillet dernier.