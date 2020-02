LOSC – Focus sur la galaxie des sponsors du club lillois

Avec l’arrivée de Gérard Lopez à la tête du club, le LOSC a changé de dimension. Pas à la hauteur du PSG impulsé par le Qatar, mais assez pour que le groupe Partouche, sponsor historique et iconique du club, décide de se retirer. Pour s’associer au club nordiste il faut le payer plus cher. Depuis le début de cette saison 2019-20, c’est Boulanger qui occupe l’espace à l’avant des maillots de Dogues. La marque spécialiste de l’électroménager était déjà partenaire du club depuis 2009, mais avec ce nouveau contrat, elle est devenue un sponsor premium.

Boulanger a remplacé Partouche sur le maillot des Lillois

Au même niveau hiérarchique que l’équipementier New Balance. Signé sous l’ancienne direction de Michel Seydoux, le contrat avec le groupe bostonien est d’une durée de six ans, à l’échéance de la fin de la saison 2022. A l’ajout de tous les sponsors, sur les manches ou les épaules, parfois changeant en cours d’exercice (Flunch, Midas Trend, Ville de Lille, Comarch…), le maillot lillois est valorisé à près de 6,5 millions d’euros. Plus ou moins selon les performances des joueurs sur le rectangle vert.

Plusieurs niveaux hiérarchiques pour les commanditaires

Il y a chez les Lillois comme partout en Ligue 1, plusieurs niveaux d’importance de visibilité et d’investissement, entre les sponsors. D’abord les « partenaires principaux », Boulanger et New Balance, les deux premium évoqués plus haut. Puis les « partenaires institutionnels » et les « partenaires officiels » (Comarch, Crédit Mutuel, Midas Trend…). Suivent les « fournisseurs officiels » (Adeco, groupe Dugarde et Hyundai) et enfin, le « label LOSC » (voir ci-dessous).

Des revenus du sponsoring à plus de 10 M€ pour le LOSC

Au dernier bilan de la saison 2017-18 officiel, les revenus commerciaux et de sponsoring s’élevait à 11,2 millions d’euros, indépendamment des autres revenus de merchandising notamment. C’était avant le début du partenariat maillot avec Boulanger qui rapporterait plus ou moins 2,5 millions d’euros par an. Cela devrait rapprocher le LOSC des revenus passés, dans les années suivants le titre de champion de France en 2011. A l’époque les bénéfices du sponsoring oscillaient entre la quinzaine et la vingtaine de millions d’euros.

Les principaux sponsors du Lille OSC

Partenaires principaux :

* New Balance

* Boulanger

Partenaires institutionnels :

* Ville de Lille

* Métropole européenne de Lille

* Hello Lille

* Région Hauts de France

Partenaires officiels :

* Crédit Mutuel

* St Once

* Flunch

* Winamax

* Midas Trend

* Comarch

Fournisseurs officiels :

* Hyundai

* Groupe Dugardin

* Adecco

Label LOSC :

* BR-Events

* Prozis

* Izac

* Intersport