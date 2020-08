LOSC : New Balance dévoile (l’élégant) maillot third 2020-21 [OFFICIEL]

Peut-être la collection la plus classe des vingt équipes au départ de la saison de Ligue 1. Après le domicile à scapulaire, puis l’extérieur du noir d’un ciel étoilé, voilà le maillot third 2020-21, de New Balance pour le LOSC. Il est soft, tout blanc, avec un peu de bleu et de rouge sur les manches et des imprimés, des sponsors, en noir. Simple mais efficace.

Avec un effet 3D, la maillot third 2020-21 du LOSC

Voire redoutable, avec l’intégration de logos anaglyphe. Comprendre, selon la définition donnée par Wikipedia : « Un anaglyphe est une image imprimée pour être vue en relief, à l’aide de deux filtres de couleurs différentes disposés devant chacun des yeux de l’observateur. » Pour formuler plus simplement, les logo du club des Dogues et de son équipementier donnent l’impression d’une 3D.