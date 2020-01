LOSC – Un maillot en Mandarin pour recevoir le PSG

La Chine célèbre le nouvel an ce week-end, de plus en plus de clubs de foot d’Europe s’associent à l’événement en multipliant les clins d’oeil à l’attention du pays. Car le football y progresse, à la vitesse grand V. Le LOSC en est un parmi d’autres, ce soir le club lillois profitera de la visite du PSG en championnat, au stade Pierre-Mauroy, pour sortir un maillot quelque peu différent de l’ordinaire.

Les noms en Mandarin sur les maillots du LOSC contre le PSG

Avec le nom des joueurs floqués dans le dos, en Mandarin. Un choix marketing prévu pour tous, qui permet au club de surcroît, de relancer la vente des tuniques de la saison 2019-20. Pour « seulement quelques exemplaires » écrit le club nordiste, les supporters du club ont l’occasion ce dimanche, d’avoir un flocage unique. Rien ne change sinon esthétiquement, au moment de recevoir le champion de France en titre, dans un stade plein à craquer pour l’occasion, en clôture de la 21e journée de Ligue 1.