Medvedev confirme le retour de Lacoste sur le terrain des chaussures techniques

Avec Daniil Medvedev pour ambassadeur, Lacoste revient dans le match des chaussures de tennis

Osons le jeu de mot pour des chaussures, voilà déjà une paire d’années que Lacoste n’en produisait plus de techniques, qui rivalisent avec la concurrence, pour équiper les athlètes du sport professionnel. Mais ça, c’était avant, car la marque au crocodile fait son grand retour dans le game, et c’est Daniil Medvedev qui va mettre à l’épreuve, le résultat de ce come back.

Lacoste lance la chaussure AG LT21 Ultra

Lacoste a imaginé la AG LT21 Ultra, que l’actuel numéro 2 mondial du tennis va porter à l’avenir et déjà depuis son entrée, au tournoi de Miami. La marque l’a pensée comme mélangeant les univers du tennis et du gaming. « Avant même d’essayer la paire, j’ai beaucoup apprécié le design de celle-ci et les coloris que qui me permettront de varier tout au long de la saison, détaille Medvedev dans le communiqué d’annonce. Le style est nouveau, différent de ce qu’on a l’habitude de voir sur les courts. Une fois aux pieds, tout comme n’importe quel joueur de tennis, j’attends du confort ainsi que de la réactivité et j’ai été séduit par la facilité avec laquelle j’effectuais les changements de direction tout en restant très stable sur le court ».

Daniil Medvedev désormais en Lacoste de la tête aux pieds

Ces chaussures AG LT21 Ultra existent en quatre coloris. Jusqu’ici tout va bien pour Medvedev, avec ses nouvelles chaussures, il a très facilement écarté Lu Yen-Hsun (6-2, 6-2), pour ses débuts au Masters 1 000 de Miami. Auparavant, c’est avec des Nike aux pieds, qu’il évoluait.