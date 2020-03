Messi, Bolt, Williams, Jordan et la « fabrique à GOAT » de Gatorade

Ne pas confondre pour nous Français, « the goat » qui est une chèvre et « the GOAT », comme acronyme de « Greatest of all time » (le plus grande de tous les temps). Voilà pourquoi il arrive parfois que le nom de Lionel Messi soit précédé d’une chèvre en émoji, sur les réseaux sociaux, car Twitter ou les autres ne savent pas faire la distinction. Les annonceurs si, et ils en jouent parfois, comme dans ce spot commercial signé de Gatorade.

Gatorade profite de l’image de Messi, Bolt, Williams et Jordan pour sa dernière promotion

La marque de boisson énergisante est associée à certains des plus grands sportifs de ce monde, dont l’attaquant argentin du FC Barcelone, la tenniswoman américaine Serena Williams, l’homme le plus rapide de tous les temps, Usain Bolt et le basketteur iconique de sa discipline, Michael Jordan. Les trois premiers sont réunis pour les besoins du tournage, dans un décor que l’on nous présente comme un « GOAT camp », ou une fabrique à talents exceptionnels.

3 minutes pour découvrir les dessous d’une fabrique à talents hors du commun

La séquence se déroule comme une visite des locaux. « Entrez comme un grand. Sortez comme le plus grand de tous les temps », est-il indiqué à l’entrée du bâtiment. Publiée en cette fin de mois de février, la réclame n’a jusqu’ici de portée que sur le digital, à tout le moins en France ; elle n’est pas visible sur les écrans de la télé. D’une durée un peu supérieure à trois minutes, le rendu final est réussi, on se laisse volontiers prendre au jeu de ces champions hors de la norme.