MLS 2020 : Les 25 maillots les plus vendus. Matuidi dans le top 10

La curiosité de ce qui est neuf, explique probablement, au moins pour partie, le poids des représentants de l’Inter Miami, au classement des 25 maillots de joueurs, les plus réclamés de la saison 2020, sur le store officiel de la MLS. Plus exactement dans le top 10, qu’ils sont trois à camper et dans le nombre, un certain Blaise Matuidi, champion du monde de son état ; il est le seul de la ligue de foot nord-américaine, cette saison.

Blaise Matuidi neuvième maillot le plus vendu

Le milieu de terrain n’est arrivé qu’en août, il n’a disputé qu’une douzaine de matches avec sa franchise, mais il semble déjà avoir gagné le coeur des supporters. Lui, et son partenaire, Gonzalo Higuain. L’Argentin l’a rejoint un mois plus tard à Miami, il compte deux fois moins de rencontres disputées, mais il le devance au nombre de maillots écoulés à son nom. Les chiffres précis des ventes ne sont pas communiqués.

Deux Mexicains de Los Angeles au sommet des charts

L’attaquant mexicain du LOS Angeles FC, Carlos Vela est sinon le plus demandé sur la plateforme officielle de la ligue. Il devance son rival du Galaxy, Chicharito. La MLS est associée à adidas, en tant que seul et unique équipementier des 26 franchises de la compétition, jusqu’au terme de la saison 2024.

Les 10 joueurs qui font vendre le plus de maillots en MLS 2020



1. Carlos Vela (LAFC)

2. Javier Hernandez « Chicharito » (LA Galaxy)

3. Josef Martinez (Atlanta United)

4. Jordan Morris (Seattle Sounders FC)

5. Rodolfo Pizarro (Inter Miami CF)

6. Gonzalo Higuain (Inter Miami CF)

7. Nani (Orlando City SC)

8. Raul Ruidiaz (Seattle Sounders FC)

9. Blaise Matuidi (Inter Miami CF)

10. Brenden Aaronson (Philadelphia Union)