NBA : Stephen Curry et Under Armour lancent la marque Curry

Nike a Jordan Brand, Under Armour, Curry Brand. L’équipementier américain et Stephen Curry ont étendu leur association, à la création d’une marque commune, au nom du joueur des Warriors de Golden State. Lancée ce 1er décembre, la marque vise à produire des vêtements, des chaussures et des accessoires, avec l’expertise et le savoir faire d’Under Armour, complétée par l’image et la notoriété de la star NBA.

Une marque Cury Brand qui promet d’être solidaire

Particularité de la marque nouvellement créée, elle aura des vertus sociales, puisque un pourcentage annuel des ventes sera reversé au bénéfice « des communautés en manque de ressources. » Le communiqué évoque des ambitions élevées à ce sujet : « D’ici 2025, la marque Curry vise à créer au moins 20 endroits sécurisés pour jouer, à soutenir 125 programmes qui ont un impact sur les jeunes athlètes et à offrir des opportunités de former plus de 15 000 entraîneurs, ce qui aura un impact sur plus de 100 000 jeunes. »

L’inclusion par le sport, un programme cher au joueur NBA

« Jouer est une part fondamentale de l’enfance et essentielle à son développement. Beaucoup de ce que je suis devenu, en tant que personne et leader aujourd’hui, est dû au sport que j’ai pratiqué étant enfant », justifie Stephen Curry, déjà très précautionneux de ceux qui sont le plus en difficulté.