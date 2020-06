Nîmes Olympique : Un nouveau sponsor maillot pour les Crocos

Hectare c’est fini, à tout le moins sur la face avant du maillot des Crocos. Le contrat du spécialiste de la vente de terrains et du Nîmes Olympique arrive à son terme, au 30 juin, il ne sera pas reconduit en la forme, à savoir pour l’espace à l’avant des tuniques des joueurs. Ce vendredi en effet, le club gardois annonce le changement de commanditaire et son rapprochement avec le Groupe Bastide.

Après Hectare, Groupe Bastide sur le maillot du Nîmes Olympique

La durée du contrat et son montant n’ont pas été communiqués par le Nîmes Olympique. Mais Midi Libre en sait un peu plus sur la base des propos de Rani Assaf ; le propriétaire du club évalue le deal, « à plusieurs centaines de milliers d’euros, sans dépasser le million ». A l’échelle du championnat de France, cela reste toutefois modeste sur le gros de la concurrence.

Un nouveau sponsor premium plus rémunérateur

Bastide Médical est spécialiste dans la prestation de services de produits médicaux. Outre d’offrir de la visibilité à la marque, le partenariat prévoit aussi une « synergie entre le suivi médical des joueurs et l’expertise du Groupe Bastide en termes de sommeil et de nutrition notamment », écrit le Nîmes Olympique dans son communiqué. Ce nouveau partenaire premium va gonfler la rémunération du sponsoring au club gardois, proche du million et demi d’euros bruts à la fin de la saison dernière.