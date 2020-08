OL : Coup d’oeil sur le futur maillot third 2020-21 des Gones

Si l’Olympique Lyonnais domine le Bayern Munich en demi-finale, ce mercredi et qu’il gagne ensuite la Ligue des champions, c’est ce à quoi servira cette tunique : à disputer la prochaine campagne. Dans le cas contraire, il faudra trouver un autre usage qu’une coupe européenne au futur maillot third 2020-21 d’adidas pour l’OL dont voici des images partagées en avance, par Footy Headlines.

Un maillot third à sortir bientôt pour l’OL

Il devrait sortir dans les jours à venir, il est le dernier qui n’a pas encore été officialisé, puisque ont déjà été révélés, les tuniques à domicile, plus celle que les joueurs de Rudi Garcia portent à l’extérieur. Ce maillot third est principalement bleu, en dégradé de nuance, avec un motif « camouflage jacquard » sur la face avant. Il est uni dans le dos. Du jaune se greffe en couleur secondaire. Il marque le logo de l’équipementier et du nouveau sponsor Emirates.

Sur fond de bleu à motif camouflage avec du jaune en secondaire

Les trois bandes d’adidas sont ici placées sur les côtés en verticale et non le long des épaules et des manches, comme sur la version domicile. Le col est rond, le logo de l’Olympique Lyonnais présent à l’avant, dans ses couleurs originelles. Ce maillot third, selon Footy Headlines, devrait se vendre 90 euros.