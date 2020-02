OL – Emirates nouveau sponsor maillot pour 5 ans [OFFICIEL]

L’information donnée mercredi par L’Equipe est officielle ce jeudi : à la fin de cette saison 2020-21, Hyundai sponsor premium de l’OL laissera la place sur le maillot des Gones au groupe Emirates. Confirmation est donnée ce jeudi par le club rhodanien. L’accord portera sur 5 ans jusqu’en 2025, la compagnie aérienne affichera son logo « Fly better » à l’avant des tuniques.

L’OL confirme le rapprochement avec Emirates

Le deal sera actif pour tous les matches de Ligue 1 ainsi qu’en Coupe d’Europe, ce qui n’était jusqu’alors pas le cas avec le constructeur automobile. En revanche, il n’est pas ici question du naming du Groupama Stadium, alors que le contrat avec la compagnie d’assurance arrive lui aussi à son échéance. La marque bénéficiera toutefois d’espaces promotionnels, en plus d’hospitalités, dans l’enceinte des Gones.

Hyundai va céder sa place à l’ancien sponsor du PSG

« L’arrivée d’Emirates parmi nous représente une opportunité incroyable pour notre club et notre métropole, se réjouit Jean-Michel Aulas. Nous sommes ravis d’être accompagnés par un véritable leader de classe mondiale. Emirates incarne l’élégance et la qualité de service ; c’est une marque premium qui dispose d’une expérience éprouvée dans le football et le sponsoring sportif. Cette association à long terme est une excellente opportunité pour nos deux marques. » Avant l’Olympique Lyonnais, Emirates on se souvient qu’Emirates était précédemment associé au PSG. Le montant financier du deal n’est pas connu. L’accord actuel pour me maillot lyonnais est estimé proche de 6 millions d’euros la saison. Il faut naturellement s’attendre à un deal financier supérieur.