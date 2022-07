OL et adidas dévoilent le rouge maillot extérieur 2022-2023

L’OL jouera en rouge ses matchs à l’extérieur.

Après le fourth bleu, porté une première fois face à l’OM, pour boucler la saison dernière, puis le blanc domicile en pièce principale de l’exercice révélé par Alexandre Lacazette, pour son retour au club, l’OL et son partenaire Adidas dévoilent, ce mardi matin, le nouveau maillot extérieur 2022-2023, des Gones. Sur une dominante de rouge, accompagnée d’effets plus sombre en bleu, et du blanc pour marquer les sponsors ; les trois bandes de l’équipementier placée le long des épaules, la compagnie Emirates pour les garçons, ou Mastercard pour les filles.

Un maillot extérieur 2022-2023 qui unit l’OL à ses supporters

Car oui, à Lyon cette saison 2022-2023, filles et garçons partageront le même ensemble, tel que le montrent les premiers visuels, avec ici un col en V, sur une coupe standard. Ce maillot extérieur pour l’Olympique Lyonnais, Adidas veut en faire le lien entre le club et ses nombreux supporters. « Comme une déclinaison revisitée de la ferveur du public Lyonnais », peut-on lire, dans le communiqué qui présente la tunique.

Du rouge en dominante teinté de bleu qui s’entremêle et du blanc pour les sponsors

Les couleurs rouges et bleues iconiques du club s’entremêlent sur ce maillot pour « renforcer le sentiment d’appartenance de toute une communauté autour du même blason. » Produits en polyester sur la base de matériaux 100% recyclés, ces pièces sont déjà disponibles à la vente au public, au prix moyen de 90 euros.