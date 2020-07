OL : Le maillot domicile 2020-21 des Gones est sorti [OFFICIEL]

Avant d’affronter en amical, les Ecossais du Celtic, ce jeudi à 20h45 au Groupama Stadium, l‘Olympique Lyonnais et son équipementier adidas ont dévoilé le maillot domicile 2020-21 des Gones. Conforme aux visuels qui circulent déjà depuis un certains temps sur la toile, il est épuré en blanc (minimaliste sinon simple selon les points de vues), avec l’ajout de détails bleus ou rouges pour les couleurs du drapeau du club.

adidas dévoile le maillot domicile 2020-21 de l’OL

Le rouge est pour la partie droite, visible au bout des manches, sur le bas à l’avant et les trois bandes distinctives du sponsor placées sur le haut le long des épaules mais sans qu’elles descendent sur les bras comme le fait parfois la marque allemande sur ses pièces. Le bleu est à l’identique sur la gauche, il habille également le logo d’adidas sur la poitrine, à droite.

Première sortie ce jeudi en amical face au Celtic

Ce maillot sera le principal, il sera accompagné d’un short blanc et porté par les hommes de Rudi Garcia, sur les terrains de la saison 2020-21. L’Olympique Lyonnais et adidas sont des partenaires anciens et unis pour encore cinq ans au moins, depuis l’extension du contrat signée au cours de l’automne 2018.