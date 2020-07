OL : Le maillot extérieur 2020-21 également dévoilé [OFFICIEL]

Une et même deux pièces dévoilées dans la journée. Quelques minutes après le principal, à domicile, l’Olympique Lyonnais et adidas ont levé le voile sur l’esthétique du maillot extérieur de la saison 2020-21 des Gones. Ce modèle est sur fond de gris en dégradé de nuance. Il est plutôt sobre, mais se présente graphiquement plus élaboré que celui prévu pour les rencontres au Groupama Stadium.

Après le domicile, coup d’oeil sur le maillot extérieur 2020-21 de l’OL

Ici, sur cette version, les trois bandes de l’équipementier allemand sont placées sur les côtés, en verticales. Et en blanc, couleur choisie pour marquer les sponsors, et d’abord celui de la compagnie Emirates, nouvelle venue au club des Gones. Si le haut des épaules est uni, le centre montre de fines lignes verticales plus foncées que le gris en fond de pièce. Ce maillot s’inscrit comme l’autre, dans le calendrier du 70e anniversaire du club de l’Olympique Lyonnais.

Il sera celui porté à l’extérieur en championnat de France de Ligue 1, par les joueurs du club cher à Jean-Michel Aulas.