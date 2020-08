OL : Les filles de l’OL dévoilent le maillot third 2020-21 [OFFICIEL]

C’est somme toute mérité, pour l’équipe la plus titrée du football européen. Une fois n’est pas coutume, pour dévoiler le maillot third 2020-21 de l’OL, adidas a choisi l’équipe féminine pour la promotion, aux dépens des garçons d’ordinaires sollicités. Mieux, Wendie Renard et ses partenaires auront le privilège de le porter les premières en match officiel, pour affronter le Bayern Munich, le 22 août, en quart de finale de la Ligue des champions.

Aux filles de l’OL l’honneur d’être à l’image du maillot third

Ce maillot sera sinon commun aux deux équipes fanions de l’Olympique Lyonnais. Il est majoritairement bleu nuit, avec un motif en dégradé de couleur en fond. Les sponsors sont imprimés en jaune fluo, les trois bandes de l’équipementier allemand sont sur les côtés et se prolongent le long du short, bleu également. Les chaussettes les sont aussi, avec des bandes jaunes, en cercle sur le haut. Ce maillot third 2020-21 d’adidas pour l’OL sera disponible à l’achat à partir de ce samedi 22 mars, au prix de 89,95 euros, pour les femmes et les hommes.