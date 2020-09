OL : Un nouveau sponsor majeur sur le maillot des championnes d’Europe

Déjà associé à l’équipe féminine de l’OL sous d’autres formes, le groupe Mastercard annonce étendre son partenariat sur au moins la saison 2020-21, en tant que nouveau sponsor premium, sur le maillot des championnes d’Europe, à domicile. Elles portaient auparavant, jusqu’à la très récente victoire sur Wolsfbourg (3-1), en finale de la Ligue des champions, la marque de Sword, une entreprise de logiciel, conseils et services.

Un nouveau sponsor maillot domicile pour la saison qui débute

Mastercard affichera son logo rouge et jaune, sur le maillot des joueuses, pour tous les matchs de la D1 ainsi que ceux de la Ligue des champions joués à la maison. Et les tenues portées à l’occasion des entraînements, ou des échauffement précédents les rencontres. L’entreprise américaine, spécialiste du paiement bancaire, associera les Gones et leur image, à celle de la plateforme « Priceless », qu’elle développe par ailleurs sur le web.

Mastercard étend son influence avec l’OL féminin

« Nous sommes très honorés d’avoir Mastercard sur notre maillot – le soutien et l’engagement continus de Mastercard envers le football féminin sont non seulement cruciaux pour améliorer la volonté de parité dans le sport, mais leur programme d’activation crée de nouvelles opportunités pour les fans et les joueuses de se rencontrer et partager des valeurs fondamentales », détaille Jean-Michel Aulas, le patron de l’Olympique Lyonnais.