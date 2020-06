OL : Un premier visuel du prochain maillot 2020-21 des Gones

Les nouvelles tuniques de foot de la saison 2020-21 se préparent à sortir. Des rumeurs circulaient autour du prochain maillot domicile de l’OL. Elles sembleraient bien se confirmer. Les Gones du Virage Nord, groupe de supporters emblématiques du club, ont partagé un premier visuel de ce dernier sur leurs réseaux sociaux.

Le prochain maillot domicile 2020-21 célèbrera les 70 ans du club

Le maillot anniversaire des Gones est pour le moins très sobre. Il est uniforme avec du blanc principalement. Les quelques touches de couleurs à signaler sont sur les parties latérales : au bout des manches, sur les épaules avec les trois bandes adidas, et au bas de la tunique. D’un côté du bleu, de l’autre du rouge. À noter, la petite touche de doré, au dessus du logo où est inscrit la date d’anniversaire du club « 1950-2020 ».

Changement de sponsoring à l’OL

Le sponsor n’apparait pas sur le maillot. Pour cause, l’Olympique lyonnais et Hyundai ne travailleront plus ensemble. À partir de la saison prochaine et pour les cinq suivantes, c’est la compagnie aérienne Emirates qui remplacera la marque de voitures. Le slogan « Fly Better » occupera la place centrale du maillot. En ce qui concerne les deux autres tenues, l‘extérieure devrait être recouverte de gris et de noir, tandis que le third, aura une base proche du violet, avec une touche de jaune pour les sponsors.