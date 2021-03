OM : C’est quoi BK Marketing, l’agence associée à Boubacar Kamara

BK Marketing, c’est le nom de la société qui gère les droits d’images de Boubacar Kamara.

Boubacar Kamara n’a que 21 ans, mais déjà tout ou presque des plus grands : le talent ballon au pied, la maturité dans le jeu et en coulisse, il se structure sur la base des footballeurs vedettes, qui associent la pratique sportive, aux bénéfices du marketing. On parle ici de droits d’image, qui englobent tous les revenus extra-football, liés à la promotion individuelle de l’athlète ou aux campagnes commerciales initiées avec son équipe.

Boubacar Kamara a sa propre société qui gère ses droits à l’image

Pour exploiter ses propres droits, le polyvalent défenseur ou milieu de l’OM, a sa propre agence dédiée. Depuis déjà deux ans, elle a été crée un 4 février 2019. La SARL, au capital de 3 000 euros, est une entreprise familiale puisque dirigée par Catherine Davy qui n’est autre que la mère de Boubacar Kamara. Basée à Marseille, la société aux initiales du joueur, BK Marketing a pour objet d’activité : « la détention, la gestion du droit à l’image de monsieur Boubacar Kamara.la négociation de tous types de contrats pour le compte de monsieur Boubacar Kamara (hors activité d’agent sportif réglementée). »

L’OM et son minot discutent prolongation de contrat

S’il est en ce moment question de la société, c’est parce qu’il y a, dans les discussions que mènent l’OM et l’entourage du joueur pour sa prolongation, des droits d’images à négocier, soit à l’avantage du club, soit plutôt celui de Kamara. Ça rend les échanges plus complexes, du fait aussi de la valorisation croissante, à mesure que le jeune homme s’illustre sur le rectangle vert.