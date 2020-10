OM : Le maillot third pour la Ligue des champions est sorti [OFFICIEL]

il nous a été annoncé pour sortie imminente, le voilà dévoilé ce vendredi matin, le nouveau maillot third 2020-21 de Puma pour l’OM. Lancé au lendemain du tirage au sort de la Ligue des champions, que le club phocéen disputera, avec pour les joueurs, cette tunique sur les épaules. Sur un fond du bleu ciel iconique du club, avec un dégradé de couleur à l’avant, pour le design graphique.

Au lendemain du tirage l’OM dévoile le maillot third

« Inspiré par la scène musicale légendaire de Marseille et sa riche culture rap locale, ce maillot de l’équipement officiel en réplique sous licence est une ode dynamique au club le plus prospère de la ville », écrit l’équipementier, à son sujet. Ce maillot third 2020-21 est le troisième dévoilé pour la saison des joueurs d’André Villas-Boas. Ils le porteront pour la première fois, dimanche face à Lyon, en championnat.

Désormais disponible à la vente dans le commerce

Son col est en V, ilm est en polyester et depuis ce vendredi matin disponible à l’achat, en points de ventes et distributeurs officiels, sinon sur le site du club, ou directement chez l’équipementier qui le produit. En version replica, il est proposé à 90 euros.