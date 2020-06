OM – Les maillots domicile et extérieur 2020-21 sont sortis [OFFICIEL]

Sortis ce samedi matin, les deux maillots principaux (modèle domicile et extérieur) que les joueurs de l’OM porteront la saison 2020-21, prochaine. En attendant le third, à venir plus tard, il sera celui dédié à la Ligue des champions que le club phocéen va retrouver. Blanc et bleu sont les couleurs principales choisies pour les deux premières pièces de cette nouvelle collection.

Dévoilés ce samedi, les maillots 2020-21 de l’OM

A domicile, Florian Thauvin et ses partenaires porteront une tenue blanche teintée de bleu ciel, qui est supposée rappeler l’architecture de la ville marseillaise. A l’extérieur, le même bleu ciel accompagne une couleur plus foncée, tendant sur du bleu gris. Il faut là encore y voir, une représentation des quartiers multiculturels de la ville. Steve Mandanda et les gardiens évolueront dans un ensemble rouge à domicile et jaune à l’extérieur. Uber Eats reste sinon le sponsor premium au centre de la tunique, après une première saison de collaboration.