OM – Les maillots extérieur et third 2021 fuitent à leur tour

Une révélation entraîne d’autres. Tandis que ce lundi, le groupe Ofoball partageait un premier visuel du domicile, voilà cette fois l’image des deux autres futurs maillot, extérieur et third 2020-21 de Puma pour l’OM. Elle appartient au profil @roms2902, qui réunit sur un même cliché, les trois futures pièces prévues pour la prochaine saison des joueurs d’André Villas-Boas.

Après le domicile, voilà les futurs maillots extérieur et third de l’OM 2021

A l’extérieur le fond est foncé, couleur bleu marine. Le bleu ciel iconique du club phocéen, est présent en bout de manches, sur le col et les logos. Cette version s’inspire des quartiers poumons du coeur de Marseille (Castellane, Vauban, Noailles, Saint-Charles, Belsunce..), pour son mélange multiculturel, son authenticité, son street art. Ces éléments se combinent en fond de maillot, visibles sur l’avant.

Des sorties officielles prévues en mai, juin et août pour Marseille et ses fans

Les épaules seront unies, comme sur les autres modèles de la collection. Dont le third, en bleu pour couleur principale, sur dégradé de foncé et de clair. Des formes circulaires à l’avant, servent au design du maillot. Ce dernier tire ses références de la culture hip hop très prégnante à Marseille. Les trois maillots domicile, extérieur devraient normalement sortir, le 9 mai pour le premier, le 24 juin l’autre et le 25 août le third, si le calendrier d’origine est toujours respecté du côté de l’équipementier.