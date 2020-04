OM – Les survêtements training 2021 des Phocéens en images

Après les trois futurs maillots – domicile, extérieur et third – de la saison 2020-21 prochaine, aujourd’hui mardi, nous vous montrons les premières images des survêtements training de Puma pour les joueurs de l’OM. Au moins deux des trois modèles, car s’y ajoutera un troisième sur ton de gris en dégradé. Un autre est sur fond jaune accompagné de gris, est le principal est plus fidèle aux couleurs du blason du club marseillais.

Trois modèles de survêtement pour les joueurs de l’OM

A savoir du marine en couleur dominante, avec du bleu clair « phocéen », au niveau des épaules, des coudes et du bout des manches longues sur le haut, et sur les côtés du bas. Ces survêtements seront portés par les joueurs d’André Villas-Boas, les jours d’entraînements et/ou dans les échauffements précédents les rencontres officielles. Au calendrier d’origine, ils ne devraient sortir qu’en fin de cette saison, dans le courant de mai. Dans le contexte actuel, il est possible que cela change.

Ce survêtement de Puma pour la saison 2021 de l’OM devrait se vendre aux environs de 65 euros le haut et 55 le bas pour les adultes ; 60 et 50 euros en ce qui concerne les enfants.