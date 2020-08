Tous les maillots des clubs de la Ligue 1, cette saison 2020-21

L’OCG Nice, ce jeudi, a révélé ses trois maillots produits par son équipementier pour couvrir la saison 2020-21. Le GYM était le dernier club de la Ligue 1 à ne pas encore avoir officialisé la moindre pièce, à la veille de la rentrée en championnat de France. C’est désormais chose faite et puisque tous les clubs ont au moins une tunique, découvrons-les toutes en images, via le diaporama ci-dessous.

Le third de la C1 encore à dévoiler pour l’OM, le PSG et le Stade Rennais

L’OM avait été le premier parmi l’élite du football, à sortir ses pièces. Manque encore le third prévu pour les hommes d’André Villas-Boas, pour la Ligue des champions qu’ils retrouvent. C’est aussi le third qu’il reste à officialiser au Stade Rennais, ainsi qu’au PSG, pour les trois équipes françaises qui disputeront la prochaine campagne, en C1.

Monaco, Metz, l’ASSE, le DFCO, le RC Lens et d’autres ont tout officialisé

Pour ceux qui ont déjà tout dévoilé, il y a les clubs estampillés Kappa (AS Monaco, FC Metz, FC Lorient et SCO Angers), le Dijon FCO chez Lotto, le Stade Brestois chez adidas, l’ASSE avec Le Coq Sportif, le MHSC, le RC Lens, le LOSC… Il y a neuf équipementiers différents, pour cet exercice 2020-21, et deux qui sont majoritaires : adidas (Brest, Bordeaux, Lyon et Strasbourg) et Kappa.

Coupe de coeur pour les maillots New Balance x LOSC

Côté coups de coeur de la rédac de Sportune, il y a la collection de New Balance pour le LOSC, celle de Kappa pour Monaco, avec un third original, ou les premiers d’adidas pour les Girondins de Bordeaux, depuis le retour de la marque chez les Marines. Ces maillots saison 2020-21 sont tous plutôt réussis. Jugez par vous même et donnez-nous vos préférences en commentaires.