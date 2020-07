OM, RC Lens… Les maillots de la saison 2020-21 de L1 déjà sortis en images

L’Olympique de Marseille été le premier, le 13 juin dernier, des vingt clubs de la Ligue 1, saison 2020-21, à dévoiler ses maillots. En attendant le third de la Ligue des champions, les Phocéens ont officialisé le principal, à domicile, et l’extérieur. Depuis, d’autres équipes ont emboîté le pas, dont les promus, le RC Lens et le FC Lorient. Le premier n’a révélé que son maillot away. Le domicile en plus, pour ce qui concerne les Merlus.



OM et RC Lens les premiers à sortir en Ligue 1

Kappa est l’équipementier majoritaire avec adidas cette saison (quatre clubs chacun) et en ce début d’été, le plus prompt à dévoiler ses collections. Avant le FC Lorient, le SCO Angers a levé le mystère sur ses pièces. Jusqu’ici des sorties officialisées, il n’y a rien qui ne sorte de trop de l’ordinaire et rien qui n’est donné matière à débattre sur les réseaux sociaux. Il y a au moins du neuf au Stade de Reims, sur le logo du maillot Umbro des joueurs ; il a changé au commencement de cet exercice.

Des révélations attendues d’ici la fin de la semaine

A Bordeaux également l’identité graphique a changé. Si les pièces produites par adidas, nouvel équipementier, ont fuité sur la toile, elles n’ont pas encore été présentées par le club et/ou son sponsor.A propos de date, la révélation du domicile du RC Lens est imminente, de même qu’à l’AS Saint-Etienne, ou le 17 juillet pour le Stade Rennais et le FC Nantes, avec son nouvel équipementier. Ce n’est qu’après, au 21 juillet normalement, que le Paris Saint-Germain divulguera ses modèles.