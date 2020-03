OM – Serait-ce le prochain maillot domicile 2021 des Phocéens ?

Méfiez-vous des certitudes. Depuis ce dimanche circule sur Twitter, l’image d’un maillot présenté comme le « très probable nouveau maillot de l’OM », sous-entendu, celui de la saison 2020-21 prochaine. « très probable » signifie que rien n’est sûr et ça l’est d’autant moins que ce visuel s’appuie sur de lointaines révélations du collectif Ofoball, et d’un design imaginé plus tard par le profil Alex_Cont_11_. Nous l’avions déjà évoqué sur Sportune.

Un visuel de ce que serait le prochain maillot 2020-21 de l’OM circule

Rien donc ne permet d’affirmer que ce sera bien le prochain maillot domicile des Phocéens, d’ailleurs aucun des médias spécialiste du leaks ne l’a pour l’heure authentifié. Méfiance donc, même s’il est vrai que le détail au centre sur cette tunique blanche teintée de bleu et une reproduction de celui déjà aperçu sur l’un des sweats accompagnant la collection domicile pour l’OM, produite par Puma.

Puma devrait l’officialiser le 5 mai prochain

De fiable, il y a surtout les informations du collectif Ofoball, à propos des couleurs de fond et sur le thème choisi par l’équipementier pour l’exercice prochain : il est question d’un hommage à l’architecte Le Corbusier et sa Cité radieuse, édifiée à Marseille. Pour autre élément de certitude, on sait que ce futur maillot domicile 2021 de Puma pour l’Olympique de Marseille sera dévoilé le 5 mai.