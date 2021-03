OM : Un maillot distinctif offert à Mandanda

450 matches de Ligue 1, pour le gardien de l’OM, Steve Mandanda.

Celui-là, Steve Mandanda, capitaine et gardien de but de l’Olympique de Marseille, ne le portera pas sur le terrain . Il lui a été remis, soigneusement encadré et en main propre, du nouveau président Pablo Longoria, avant le match de l’OM et du Stade Brestois, ce samedi, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.

450 matches de Ligue 1 pour Steve Mandanda

Du même rouge que celui qu’il porte à l’ordinaire, ce maillot symbolise pour Steve Mandanda, son 450e match disputé en championnat de France élite, pour lui. C’est une performance rare qui mérite bien un hommage, pour celui qui n’a connu que l’Olympique de Marseille, pour évoluer en Ligue 1. Il a été sinon formé au Havre et professionnalisé en Ligue 2, et a joué une saison en Angleterre, à Crystal Palace.

👕 @SteveMandanda à l’honneur ✨ Notre capitaine s’est vu remettre par le président 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 un maillot floqué 450 pour célébrer ce nouveau palier symbolique franchi en @Ligue1UberEats face à Rennes 🔵⚪️ #OMSB29 pic.twitter.com/rTn1ZTjG1R — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 13, 2021

Avant le match OM – Stade Brestois

Pour recevoir ce « trophée » honorifique, Steve Mandanda est venu sur la pelouse du Vélodrome, accompagné de son fils Sacha. Dans la foulée, l’Olympique de Marseille doit affronter Brest, pour la deuxième rencontre de Jorge Sampaoli en tant que coach des Phocéens.