PSG : A nouvel équipementier, nouveau logo pour Neymar

C’est un changement officialisé ce week-end, d’importance dans l’univers du marketing sportif. Neymar et Nike ont mis fin à une collaboration ancienne et à l’histoire riche, et l’attaquant du PSG a depuis annoncé son nouvel équipementier. Avec, compte tenu de l’importance qu’il revêt pour son sponsor, beaucoup d’images et d’informations partagées pour l’occasion. Notamment de premiers produits nés de la collaboration.

Neymar a un nouveau logo pour coller à son sponsor

Sur certains clichés, Neymar porte des vêtements avec un logo qui est son nouveau. Exit le précédent associé à Nike, le code reste sensiblement le même, pour former les initiales « NJR » du joueur, mais le style change. Et la marque, avec. Cette nouvelle identité graphique et visuelle devrait accompagner les produits à sortir conjointement à l’avenir. C’est déjà le quatrième logo personnel dans la carrière de Nike.

Déjà un 4e logo dans la carrière du joueur du PSG

Les autres ont tous été imaginés avec Nike, pour dynamiser le partenariat et les bénéfices de ce dernier. Son contrat passé avec la marque à la virgule lui rapportait un dizaine de millions de dollars par an, on ne sait pas qu’a signé Neymar, sur la durée et le montant, de son nouvel équipementier.

L’historique des logos de Neymar