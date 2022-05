PSG : Après Montpellier, le PSG s’envolera en tournée au Qatar

Le PSG ira en tournée au Qatar entre l’avant-dernière et la 38e journée de Ligue 1.

Le titre de champion de France acquis, le dixième dans l’histoire de l’équipe, le PSG s’en ira le fêter tôt, avant même la fin de son championnat, au Qatar, le pays derrière la gouvernance du club. Passée la rencontre de la 37e journée face à Montpellier, le 14 mai prochain, une délégations, de joueurs et staffs s’envolera à destination de Doha, pour une tournée de deux jours, les 15 et 16 mai.

Le PSG en tournée au Qatar les 15 et 16 mai

Ce sera l’occasion de rencontres avec les fans locaux et pour les nombreux sponsors qataris associés au Paris saint-Germain (ALL, Aspetar, Ooredoo, Qatar Airways, Qatar Tourism, QNB), d’activer les partenariats en présence des vainqueurs. C’est aussi pour le pays, l’occasion d’une belle promotion, avec Messi, Neymar et autre Kylian Mbappé en têtes d’affiches (au programme, comme au figuré sur les visuel de l’opération), à quelques mois, de la prochaine coupe du monde 2022.

Une occasion de promotion pour le Qatar et son Mondial

Cela donnera aussi l’opportunité de pointer le curseur sur les stades qui accueilleront les matchs. Il est prévu que les Parisiens les visitent, avant pour certains d’entre eux, d’en fouler les pelouses, entre le du 21 novembre et 18 décembre 2022.