PSG – Authentic et replica, images du maillot 4th à sortir bientôt

Une question de jours. C’est le temps qui nous sépare de la sortie imminente du côté du PSG, du maillot fourth pour la saison 2019-20. Un quatrième modèle produit par la marque Jordan Brand aux côtés de laquelle, le club champion de France s’implique de plus en plus. Ce maillot, nous l’avons déjà longuement évoqué, voilà de nouvelles images, partagées par Footy Headlines, sur la base des éléments du profil cleat_society sur les réseaux sociaux.

Sortie imminente du maillot 4th de Jordan brand pour le PSG

Avec la distinction des deux versions : l’une dite « vapor » chez Nike ou « authentic » au sens plus large, c’est-à-dire qu’elle est conforme en tout point à celle que porteront les joueurs sur le terrain du jeu. Plus technique, mieux finie, elle est aussi la plus chère des deux. L’autre est appelée « stadium » ou « replica » chez d’autres équipementiers ; c’est le modèle produit pour les supporters, il est vendu moins cher dans le commerce.

Déjà les images qui circulent, officielles ou pas encore

Sur fond de noir avec une bande verticale bleue, blanche et rouge, ce maillot doit sortir le 26 janvier en marge du match du PSG contre le LOSC en Ligue 1. Déjà a-t-on pu découvrir de manière officielle, le survêtement associé à la collection, grâce au basketteur NBA Zion Williamson, nouvellement recruté par la marque Jordan Brand. C’est elle qui lui a donné cette pièce à porter en exclusivité avant tout le monde.

Le maillot 4th 2020 du PSG version « vapor »

Voir cette publication sur Instagram New Paris Saint-Germain 4th Jersey $165 DM to purchase‼️ Une publication partagée par Cleat_Society (@cleat_society) le 16 Janv. 2020 à 3 :17 PST

Le maillot 4th 2020 du PSG version « stadium »