PSG, Bayern, Roma… Ce que paie Qatar Airways aux clubs que la marque sponsorise

La compagnie aérienne Qatar Airways est très implantée dans le monde du football. La marque sponsorise de nombreux clubs. Le PSG, le Bayern, la Roma ou encore Boca Juniors sont des partenaires. KPMG a dévoilé le montant alloué par la compagnie aux formations, pour leurs collaborations. Il varie selon le degrés de promotion et de visibilité que propose le club, en retour.

Le PSG, le Bayern, la Roma… qui gagne le plus ?

La Roma arrive en tête. Le montant versé par Qatar Airways au club romain s’évalue à près de 11 M€ la saison. En contrepartie, la marque est devenue le partenaire le plus important, de l’équipe italienne. Le slogan de la compagnie est écrit au centre des tuniques des joueurs de la Louve. Le contrat entre les deux parties a débuté début 2018 et se termine à la fin du prochain exercice. Qatar Airways, via sa plateforme en ligne, a annoncé devenir le principal sponsor de l’équipe féminine de l’AS Roma également, à compter de cette saison. Le PSG fait partie des entreprises qui collaborent avec la marque. Le champion de France a signé avec l’enseigne début d’année civile, jusqu’en 2022, dans le cadre d’un partenariat premium. C’est à dire, au 2e échelon, à l’instar de Deliveroo, Nivea ou encore Renault. Le deal s’établit autour des 2 M€, la saison. La compagnie devient, par la même occasion, le sponsor officiel des équipes de handball et de football féminin du Paris Saint-Germain, pour une durée similaire. Le Bayern, lié jusqu’en 2023, reçoit près de 10 M€ pour faire la promotion de cette dernière, sur la manche de ses maillots.

@OfficialASRoma have presented their new kit for the 2020/21 season.

On top of their club partnerships, Middle East airline #QatarAirways sponsors the South American @copasudamarica with a deal worth EUR 1.8 million annually. pic.twitter.com/gpNr22nlYT — KPMG Football Benchmark (@Football_BM) July 24, 2020

Qatar Airways sponsorise les compétitions internationales

La compagnie aérienne sponsorise Boca Junior. Le club argentin porte sur sa tunique, au centre, le slogan de la marque. Cela permet à la formation, évoluant à La Bombonera, d’encaisser plus de 5 M€. Même chose du côté du KAS Eupen (club belge), avec à la clé un contrat sous le demi-million d’euros annuels. Qatar Airways ne s’arrête pas aux équipes. Elle est partenaire officiel de la FIFA, soit la Coupe du Monde 2018, en Russie, et 2022, dans son pays, et la Coupe du Monde des Clubs. La marque est également partenaire de CONMEBOL, l’instance dirigeante du football en Amérique du Sud, pour laquelle elle verse la somme de près de 1,8 M€, par an.