PSG – BVB : Pourquoi Paris jouera avec le maillot home (et non le 4th noir) ?

Un stade du Parc des Princes à huis clos, un handicap de 2 buts à 1 à remonter au match retour, un week-end précédent les débats au repos forcé pour les champions de France, un Kylian Mbappé diminué et incertain : les éléments qui se succèdent sont contraires au PSG, avant son huitième de finale retour de la Ligue des champions, à disputer ce mercredi soir, au Borussia Dortmund. Alors, pour mettre plus de chances de leur côté, le club de la capitale a choisi de bouleverser l’ordre établi sur les maillots à porter dans la compétition.

La superstition l’emporte, le PSG ne jouera pas en maillot noir ce mercredi

N’ayant pas pu le revêtir à l’aller en Allemagne, par souci de possible confusion avec le maillot jaune et noir de leurs hôtes, les Parisiens devaient normalement sortir le maillot fourth noir, à l’occasion du match retour en France. C’est finalement avec la tenue des matches à domicile, sur fond de bleu foncé pour couleur dominante, que les joueurs de Thomas Tuchel recevront le collectif de Lucien Favre.

Le Borussia Dortmund se présentera avec sa tunique jaune domicile

La raison est une question de superstition, conséquence d’échecs marquants du club, en maillot noir. Principalement le souvenir douloureux de la défaite concédée à Manchester United, au même stade il y a un an, au match retour au Parc des Princes. Dans la tunique third estampillée Jordan, les partenaires de Thiago Silva s’étaient inclinés 3-1 ; un revers qui causa leur élimination du tournoi. Dans le camp d’en face, ce mercredi soir, le Borussia Dortmund rangera sa tunique spéciale pour les coupes (avec le bas en jaune et le haut de la poitrine aux épaules tout en noir), pour celle des rencontres à domicile, jaune de haut en bas avec des éléments additionnels en noir.