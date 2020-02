PSG – Ces Blazers customisées, cadeau de Nike à Neymar

Qui dit anniversaire dit cadeau pour le numéro 10 brésilien. Neymar a profité de son 28e anniversaire, fêté 3 jours en avance. Le temps d’une soirée, il a rangé les crampons pour porter deux nouvelles paires, offertes par son équipementier, Nike. Une chaussure différente à chaque pied, comme pour rappeler que tout est si spécial chez la star brésilienne. Le joueur du PSG a posté sur Instagram le colis reçu. Ses sponsors ont organisé la fameuse soirée privatisée au Yoyo, une boîte de nuit située dans le 16e arrondissement de la capitale.

Chaussures blanches pour la soirée blanche de l’attaquant du PSG

Chaque année, la marque américaine lui adresse un cadeau en fonction du thème de l’événement ; en 2019 c’était avec des chaussures personnalisées rouges que Neymar avait passé sa soirée. En 2020, il avait choisi le blanc pour dress code, et deux chaussures différentes au pied. L’une aborde plusieurs coloris avec une virgule noircie sur fond blanc. L’autre, est plus sobre, avec une sorte de médaillon doré au centre, sur les lacets. Les deux versions ont en commun de porter le logo de l’attaquant du PSG.

Logo Neymar inscrit plusieurs fois sur les paires

Les 2 paires ne seront cependant pas commercialisées. Nike était l’une des marques les plus visibles de la soirée, c’est elle qui habille sur le terrain les joueurs du PSG et pas mal des invités présents à la soirée : Marquinhos, Thiago Silva et Cavani, pour ne citer que ces trois là.