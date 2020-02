PSG – C’est quoi House of Highlights, nouveau partenaire du club ?

Le PSG a récemment accueilli un nouveau partenaire dans sa liste. Il s’agit de House of Highlights, un compte exclusivement dédié à Internet et les réseaux sociaux. Celui-ci publie régulièrement des contenus sur le sport US, principalement la NBA. Cette page américaine est à l’origine de plusieurs phénomènes viraux et ses posts ont une visibilité internationale grâce à sa base d’abonnés. House of Highlights (aussi appelé HoH) en comptabilise 15,8 millions, sur Instagram.

House of Highlights n’en est pas à sa première collaboration

À l’origine, un jeune fan de basket, Floridian Omar Raja décide d’ouvrir ce compte sur le réseau social en 2014, à la suite du départ de Lebron James du Miami Heat chez les Cavaliers de Cleveland. Un an plus tard, l’un des plus importants site web d’actualité américain, Bleacher Report décide de le racheter, après avoir atteint un demi million d’abonnés. Depuis ce passage de relais, HoH connaît une ascension régulière grâce à cette nouvelle dimension et les différents partenariats conclus auprès d’entreprises mondiales. La chaîne a créé du contenu pour Lexus, premier partenaire en 2016, puis Nike, Adidas, Jordan Brand et Under Armour.

Le compte va diffuser des contenus dans l’intimité de l’effectif du PSG

La nouvelle collaboration avec le club de football parisien est inédite. House of Highlights se chargera de produire des contenus dans l’intimité du groupe parisien et des concours pour les fans. Des interviews de joueurs seront également proposés, Neymar est le premier à être passé le 17 janvier dernier, devant les caméras du média sportif. Ce rapprochement vise à diversifier les contenus proposées avec l’arrivée d’une communauté plus axée sur le football. Sachant que le PSG n’est pas seulement un club de football d’après Doug Bernstein, le directeur général de HoH : « Je sais qu’il existe d’autres opportunités de travailler avec d’autres formations, mais le PSG est un club premium. Plus qu’une équipe, ils sont vraiment une marque. » Un renfort de taille durant ce mercato hivernal pour les dirigeants parisiens, dans le domaine marketing.