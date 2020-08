PSG : Comment les sponsors saluent le parcours du PSG

Malgré le contexte forçant à prendre des distances, le PSG était à Lisbonne soutenu de tous ses supporters et bien évidemment des partenaires commerciaux qui le suivent à l’année. L’occasion était trop belle pour communiquer et remercier le club pour ce qu’il a fait. Elle l’aurait été plus encore avec la victoire à la clé, malgré cela beaucoup ont tenu à adresser un message au club et à ses joueurs. Sous forme de remerciements et/ou de fierté éprouvée.

Les sponsors remercient le PSG pour son parcours

Diffusés ensuite dans la presse papier, magazine ou sur le web et les réseaux sociaux, pour les formats que nous avons relevés, ce lundi matin. Certains ont une approche plus compliquée, car ils sont soutiens des deux clubs. Ainsi la compagnie Qatar Airways félicite-t-elle plutôt les champions bavarois, aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Alors qu’Hugo Boss, l’habilleur officiel des deux formations, remercie le PSG, dans une pleine page commandée dans l’édition du journal L’Equipe.

Partenaires ou fournisseurs, le message est sensiblement le même

Des hommages relevés par nos soins (la liste n’est pas exhaustive), il y a tout à la fois des « partenaires premium » (Renault, Orange, Nivea), des « officiels » (Coca-Cola, McDonald) et un « fournisseur officiel » avec la marque Hugo Boss. Les messages de chacun sont à voir dans le diaporama ci-dessus.